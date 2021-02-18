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В ХДС/ХСС оценили переговоры Вашингтона и Берлина по СП-2

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США начали обсуждать с ФРГ «Северный поток – 2», который долгое время находится под угрозой санкций с американской стороны. Как сообщили «Известиям» в немецком министерстве экономики и энергетики ФРГ, любые переговоры проходят в закрытом формате, поэтому их не комментируют. Однако официальный представитель ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт назвал, как минимум, одну из тем обсуждения.

— Я приветствую тот факт, что после долгих лет конфронтации США, наконец, готовы к переговорам. Пока невозможно сказать, каким будет результат этого диалога, однако идея «снэпбэков», безусловно, будет обсуждаться, — заявил он в беседе с «Известиями».

Под так называемыми «снэпбэками» подразумевается создание механизма, который позволил бы Германии перекрывать поставки по СП-2, если Россия будет оказывать давление на Украину. Об этом условии снятии санкций писал ряд зарубежных СМИ, включая Financial Times и Handelsblatt.

Другим обсуждаемым способом контроля за потоком Financial Times со ссылкой на источники назвала введение моратория на начало эксплуатации СП-2, пока Россия «не проявит добрую волю в важных вопросах».

На запрос «Известий» о том, есть ли у ФРГ полномочия ввести подобный механизм в пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что «как разработчики коммерческого инвестиционного проекта не могут комментировать политические дебаты».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вентиль перемен: что решат США и ФРГ по СП-2

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