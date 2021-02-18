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Вильфанд предупредил о неустойчивой морозной погоде в столичном регионе

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В ближайшие несколько дней погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Ближайшие несколько дней будут неустойчивыми. Что это значит? Меняется циркуляция» — цитирует Вильфанда ТАСС.

В четверг в Москве и области ожидается минус 17-18 градусов, в ночь на пятницу прогнозируются температуры минус 22-24, по области до 27 градусов.

В ночь на 20 февраля может похолодать до минус 30, при этом днем в субботу, согласно прогнозам, потеплеет до минус 4.

В воскресенье ночью столбики термометров покажут 15–20 градусов, а дневные минус 4–5. В понедельник такие же температурные показатели.

17 февраля главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что потепление придет в Москву до конца текущей недели.

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