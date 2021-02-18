Камчатский губернатор оценил перспективы отмены масочного режима

Масочный режим на Камчатке отменять рано, заявил в интервью «Известиям» губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

— Я считаю отмену масочного режима пока преждевременной. Коронавирус еще не побежден. К сожалению, продолжаются смертельные исходы. У нас масочный режим продолжает быть. Я думаю, что здесь дискомфорт не такой большой, чтобы подвергать людей риску, — сообщил руководитель региона.

Он также отметил, что постепенно обстановка в регионе стабилизируется, а ряд ограничений снимается. Кроме того, Владимир Солодов прокомментировал вакцинацию населения.

— На сегодня у нас вакцинировано примерно 8 тыс. человек. Все население Камчатки — 313 тыс. Мы основную часть приоритетных групп привили – врачи, учителя. Активно идет вакцинация лиц старше 65 лет, с их стороны мы видим большое желание, — подчеркнул губернатор.

Глава Камчатки также отметил, что регион ждет большего количества вакцин. В ближайшие две недели в основных центрах будут созданы пункты вакцинации.

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