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Добыча углеводородов в Норвегии выросла на 8,1%

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В январе Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 8,1% относительно того же месяца 2020 года — до 2,137 млн б/с. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Учитывая, что в декабре, согласно уточненным данным, производство составляло 2,129 млн б/с, добыча нефти в январе выросла на 0,4%. Добыча природного газа в январе достигла 10,4 млрд кубометров, поднявшись на 0,9% относительно предыдущего месяца. При этом показатель оказался лучше прогноза NPD, составлявшего 9,977 млрд кубометров. Между тем в годовом выражении производство сократилось на 0,9%, передает oilcapital.ru.

Ранее Саудовская Аравия приступила к реализации плана по дополнительному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале и марте. Процесс начался с февраля. Таким образом, в феврале — марте объем добычи саудовской нефти уменьшится до 8,1 млн б/с.

В начале января стало известно, что Россия и Казахстан будут поэтапно наращивать добычу в феврале и марте по 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно.

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