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Главу наслега в Якутии осудили за хищение 300 тыс. рублей из бюджета

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В Горном районе Якутии бывший глава Малтанинского наслега признан виновным в хищении имущества, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он заключил с двумя индивидуальными предпринимателями три договора на строительство объектов культуры в Парке культуры и отдыха муниципального образования, передает ИА SakhaNews. Работы не были сделаны, но глава наслега подписал фиктивные акты об их приемке, на основании которых на счета предпринимателей из бюджета наслега перечислено 300 тыс. рублей, которые они отдали обвиняемому. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее в Астрахани суд назначил 3,5 года колонии бывшей сотруднице банка за мошенничество на 10 млн рублей. Установлено, что в период с 2018 по 2020 год начальница отдела продаж одного из банков открыла счета и заключила договоры о вкладах от имени девяти клиентов кредитной организации. Затем женщина сняла и присвоила денежные средства.

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