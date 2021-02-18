Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае

Двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Орда Пермского края. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что тела двух мальчиков были найдены после тушения возгорания в одном из строений на улице Зеленой.

По факту гибели двух детей 2011 и 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщается 18 февраля на сайте управления СК РФ по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что в момент пожара дети находились без присмотра взрослых и не сумели спастись. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в среду сообщалось, что в Калининградской области после пожара в жилом доме были найдены тела трех человек.