Посольство США в Копенгагене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посольство США в Копенгагене эвакуировали из-за информации об обнаружении подозрительного предмета в здании диппредставительства, сообщает 17 февраля CPH Post Online.

Отмечается, что на место событий в районе Остербро прибыли правоохранительные органы, экстренные службы, включая специалистов по обезвреживания бомб, а также несколько карет скорой помощи.

По информации издания, речь идет об обнаружении подозрительной бутылки, обернутой в изоленту. Специально оборудованный робот был использован для обследования находки.

15 января терминал второго лондонского аэропорта Хитроу был эвакуирован из-за обнаружения на территории воздушной гавани подозрительного предмета.