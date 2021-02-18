Посольство США в Копенгагене эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посольство США в Копенгагене эвакуировали из-за информации об обнаружении подозрительного предмета в здании диппредставительства, сообщает 17 февраля CPH Post Online.
Отмечается, что на место событий в районе Остербро прибыли правоохранительные органы, экстренные службы, включая специалистов по обезвреживания бомб, а также несколько карет скорой помощи.
По информации издания, речь идет об обнаружении подозрительной бутылки, обернутой в изоленту. Специально оборудованный робот был использован для обследования находки.
15 января терминал второго лондонского аэропорта Хитроу был эвакуирован из-за обнаружения на территории воздушной гавани подозрительного предмета.