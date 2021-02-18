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Три центра для одаренных детей создали в Оренбурге

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В Оренбурге в рамках нацпроекта «Образование» открылись три новых центра для выявления и поддержки одаренных детей: «Центр микроскопии и микробиологии», «Базовые навыки опытно-конструкторских работ» и «Спортивный зал для занятий самбо».

В первом из них будут работать лаборатории электронной и оптической микроскопии, пробоподготовки, а также секция аквариумов и террариумов (рыбы, амфибии, насекомые, хищные пауки, крупные ящерицы), передает РИА «Оренбуржье». Особенность Центра микроскопии и микробиологии — наличие профессионального оборудования для пробоподготовки (микротомы и ультратом, приборы для консервации образцов) позволяющего юным исследователям самостоятельно изготавливать образцы для микроскопии. Школьники, успешно освоившие образовательные программы Центра, фактически приобретают квалификацию лаборантов, способных обеспечивать работу микробиологических лабораторий медицинских учреждений и НИИ. В создании лаборатории приняли участие научные работники сразу нескольких вузов и НИИ, расположенных в Оренбурге.

Ранее в феврале в Оренбургской области открыли новую школу в поселке Река Дема Пономаревского района. Ее построили всего за год в рамках нацпроекта «Образование». Кроме учебных кабинетов, в здании есть новый спортзал, современный медблок и столовая, библиотека и просторный актовый зал, а для маломобильных групп населения предусмотрен лифт, оборудованы пандус и санитарная комната. На пришкольной территории располагаются спортивные площадки: футбольное, баскетбольное, волейбольное поле, площадка для сдачи нормативов, площадка для прыжков в длину, беговая дорожка, площадка для метания ядра.

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