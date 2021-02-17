Новые пожарно-спасательные подразделения появятся в Липецке

В Липецком горсовете рассмотрели обращение заместителя начальника ГУ МЧС Евгения Колыбелкина о необходимости создания пожарно-спасательных подразделений в селе Желтые Пески, микрорайоне Романово и районе Сокол. Такая необходимость вызвана строительством жилья, предприятий и соцобъектов на городских окраинах.

Евгений Колыбелкин сообщил депутатам, что мэрия Липецка уже подбирает под новые пожарно-спасательные подразделения земельные участки, передает GOROD48.

«Во всех новых жилых микрорайонов остро стоит проблема проезда пожарных машин к местам возгорания. Главная проблема – обилие припаркованного автотранспорта во дворах многоэтажек и на внутриквартальных проездов. Порой требуются большие усилия, чтобы добраться до пожара в новостройках», – рассказал Колыбелкин.