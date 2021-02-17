РЭО прокомментировал проверку Генпрокуратуры из-за сверхрасходов

В Российском экологическом операторе (РЭО) 17 февраля прокомментировали «Известиям» информацию о выявлении в компании ряда нарушений федерального законодательства.

Ранее в этот день сайт РБК со ссылкой на документ Генпрокуратуры сообщил, что ведомство в ходе плановой проверки выявило чрезмерные расходы на зарплаты в РЭО. В частности, в 2019 году было почти двукратное превышение зарплатных расходов, на которое было дано согласие Минприроды.

В свою очередь, в компании отметили, что подводить итоги плановой проверки пока преждевременно, а оказавшийся в распоряжении журналистов документ «подлежит совместному рассмотрению».

«Это представление, которое нам предстоит еще раз обсудить, чтобы более полно представить ситуацию для Генпрокуратуры, представить факты, которые могут быть учтены в результатах итогового рассмотрения. Мы внимательно анализируем представленные замечания», — заявил «Известиям» представитель РЭО.

По его словам, в компании проанализировали представление Генпрокуратуры и разработали план конкретных мероприятий. Кроме того, по ряду пунктов в РЭО инициированы служебные проверки должностных лиц, добавил он.

Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года по распоряжению президента России Владимира Путина в статусе публично-правовой компании для курирования стартовавшей в стране мусорной реформы.