Интерактивная карта мониторинга воздуха появится в Московской области

Создание открытой официальной интерактивной карты мониторинга воздуха обсуждают в Подмосковье, передает пресс-служба Мособлдумы. Сейчас в регионе функционируют более 80 стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом, а также мобильные лаборатории.

Теперь всем местным жителям будет доступна информация о состоянии окружающей среды: соответствующий закон был принят Госдумой. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

«Во-первых, жители хотят знать, чем они дышат, какую воду пьют. Во-вторых, именно так мы сможем наладить тесное сотрудничество с активными гражданами и вести, фактически, совместный экомониторинг», – пояснила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Напомним, в Одинцово (Московская область) реорганизуют особо охраняемую природную территории (ООПТ) местного значения «Лесные массивы бассейна Дебешня» и создадут государственный заказник «Дубешненский». Там живут 98 видов позвоночных животных, в том числе рысь, серый журавль, черный коршун, а также зафиксированы места обитания 14 видов флоры и 17 видов фауны, занесенных в Красную книгу. Режим особой охраны запрещает строительство, рубки деревьев, перемещение на транспорте и организацию туристских станций.