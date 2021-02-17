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Жители Челябинской области старше 65 лет смогут снова ходить на работу

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В правительстве Челябинской области начнут обсуждать варианты ослабления режима самоизоляции для граждан 65+. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Мы задумываемся о том, чтобы ослабить режим самоизоляции для этой категории граждан. В том числе, чтобы дать им возможность вернуться на работу», — пояснила Гех.

На сегодняшний день регионе 4 тыс. 159 работающих пенсионеров находятся на больничных листах. Их приглашают на вакцинацию от коронавируса, передает ИА «Ура.ру».

Ранее правительство Саратовской области вновь продлило режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он будет действовать до 1 марта. Руководители организаций обязаны предусмотреть сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование компании. Кроме того, для лиц из групп риска по возможности рекомендуют организовать посменную работу.

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