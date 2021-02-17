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Time включил Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров

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Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская вошла в список 100 молодых лидеров по версии американского журнала Time.

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Издание опубликовало рейтинг TIME100 Next в среду, 17 февраля. Отмечается, что представленным лидерам предстоит «формировать будущее».

«Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это», — подчеркнул редактор списка Дэн Маскаи.

Примечательно, что колонку с комментарием о Тихановской написал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

«Светлана Тихановская — пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире», — отметил политик.

13 октября Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, вручаемой Международным республиканским институтом.

В этом же месяце стало известно, что представительниц белорусской оппозиции: Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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