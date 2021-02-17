«Евромайдан» не удалось превратить в главный момент формирования украинского государства, он стал крахом государственной системы страны. Такое заявление в среду, 17 февраля, сделал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Если называть вещи своими именами, то их «Революция достоинства» — это государственный переворот и крах всей государственной системы», — заявил Цеков «РИА Новости».

Он добавил, что разрушение Украины как государства началось уже тогда, когда она обрела независимость. Сенатор пояснил, что Украина процветала в составе СССР, а в настоящее время находится в состоянии упадка, который можно объяснить борьбой с историческим прошлым и «российским периодом».

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Пришедшие к власти в результате событий на майдане обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.