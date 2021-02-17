Фестиваль детских театральных коллективов пройдет в Липецке

Дом детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова в Липецке проводит городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». В нем могут принять участие представители школ и воспитанники детских объединений учреждений дополнительного образования.

Фестиваль проводится в четырех возрастных категориях: младшая (7–10 лет); средняя (11–14 лет); старшая (15–18 лет); смешанная. Номинаций три: «Малые театральные формы», «Драматический спектакль», «Детский кукольный театр». Об этом сообщает Lipetskmedia.

Фестиваль стартует 1 марта. Заявки на участие принимаются не менее чем за 10 дней до начала проведения каждой номинации.