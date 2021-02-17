Конгрессмены призвали госдеп США разъяснить позицию по «Северному потоку — 2»

Несколько американских конгрессменов направили запрос госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, намерена ли новая администрация вводить санкции в связи с возобновлением работ по строительству «Северного потока — 2». Текст письма опубликован 17 февраля на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты парламента.

«В частности, мы заинтересованы в вашей оценке возможной деятельности, подпадающей под санкции, по списку судов, которые считаются занятыми в укладке труб или действиях по укладке», — говорится в документе.

Конгрессмены напомнили, что в рамках американского Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы (PEESCA) в отношении морских судов, участвующих в укладке трубопровода, предусматривается обязательное введение санкций.

Кроме того, они интересуются тем, когда конгрессу будет предоставлен очередной обязательный отчет об организациях, которые подпадают под санкции. Отчет, согласно закону, должен был поступить в конгресс еще 16 февраля. Также они попросили предоставить информацию о компаниях, которые свернули работы по реализации проекта в течение 30 дней с момента вступления закона в силу.

Днем ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». Белый дом должен определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их.

Американское издание не исключает, что администрация американского лидера Джо Байдена может пойти навстречу своей союзнице Германии, которая заинтересована в успешном завершении строительства газопровода.

12 февраля американские сенаторы — республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин — призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода. В этот же день в Госдепе США назвали ограничительные меры в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.