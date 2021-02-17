Стоимость биткоина превысила $52 тыс.

Цена биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $52 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance в среду, 17 февраля.

Так, по состоянию на 22:42 мск, стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 7,6% и достигла $52 315.

Накануне стоимость биткоина впервые в истории преодолела порог в $50 тыс.

В этот же день аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий заявил «Известиям», что биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки $100 тыс.

12 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что риски инвестиций в криптовалюты растут, а нынешний рост стоимости биткоина лишь показывает волатильность таких активов.