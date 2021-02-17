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Стоимость биткоина превысила $52 тыс.

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Цена биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $52 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance в среду, 17 февраля.

Криптой подъем: биткоину предсказали курс в $50 тыс. в течение недели
Но уже в ближайший месяц стоимость актива может скорректироваться до $37-40 тыс.

Так, по состоянию на 22:42 мск, стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 7,6% и достигла $52 315.

Накануне стоимость биткоина впервые в истории преодолела порог в $50 тыс.

В этот же день аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий заявил «Известиям», что биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки $100 тыс.

12 февраля председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что риски инвестиций в криптовалюты растут, а нынешний рост стоимости биткоина лишь показывает волатильность таких активов.

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