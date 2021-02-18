Эксперты объяснили низкие темпы строительства жилья в Москве и Петербурге

Москва и Санкт-Петербург не вошли в десятку крупнейших регионов России по темпам строительства жилья, говорится в исследовании «Дом.РФ», с которым ознакомились «Известия».

Первое место занял Приморский край, где в 2020 году начали реализовывать более 60% от объема всего строительства на начало года. Также быстро жилые объекты возводились в Воронежской, Тюменской областях, а также Татарстане и Удмуртии.

Активность приморских застройщиков обусловлена дальневосточной ипотекой, ставка которой не превышает 2% годовых (действует с декабря 2019-го), сказал заместитель руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Никита Белоусов. При этом в регионе заметно выросли и цены на новостройки — до 18-24% за год, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Как пояснил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский, отсутствие в числе лидеров Москвы (11 место в рейтинге) и Петербурга (19 место) можно объяснить замораживанием строек в период первой волны коронавируса весной, когда были введены жесткие ограничения. Также специалистам было необходимо проработать проектные документы в указанный период.

Кроме того, как указал эксперт, наблюдалась нехватка рабочих из СНГ. В других же регионах РФ строительство было остановлено только на ряде площадок, где выявляли нарушения санитарных норм.

В Санкт-Петербурге строительство ведется низкими темпами из-за того, что застройщики перед реформой 2019-го года принимались за проекты в надежде пройти по старым правилам без эксроу-счетов, подчеркнул Никита Белоусов.

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Нескорый ход: Москва и Петербург стали аутсайдерами по темпам стройки