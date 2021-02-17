Академик назвал условие снятия ограничений по COVID-19 к лету

Академик РАМН, руководитель отдела центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал условие, при котором ограничительные меры в России могут быть отменены к лету.

Ранее в этот день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что основные ограничения по стране будут сняты к концу мая.

«Вероятно, прогноз Матвиенко основан на том, как снижается число новых случаев заражения, поэтому на основании этих данных можно предположить, что к майским праздникам их будет не очень много. Но это будет только в том случае, если мы еще некоторое время, возможно, до конца апреля, будем поддерживать масочный режим», — сказал Покровский в эфире «Национальной службы новостей» 17 февраля.

При этом академик подчеркнул, что в настоящее время меры смягчать еще рано. Он напомнил россиянам о необходимости продолжать носить защитные маски, в том числе из-за возможной вспышки гриппа или ОРЗ.

8 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии, будут сохраняться в России до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек.

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