Почти 400 млн рублей направят Воронежской и Липецкой областям на развитие сел

Правительство России направит Воронежской и Липецкой областям 391 млн рублей на развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В 2021 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Воронежская область получит 105,4 млн рублей, Липецкая область – более 286,3 млн рублей, пишет ИА «Абирег».

Как объяснили в правительстве Воронежской области, общий объем финансирования по госпрограмме теперь составит более 1,3 млрд рублей. На эти деньги планируется завершить строительство культурно-досугового центра в селе Щучье Лискинского района, отремонтировать ДК в Каширском районе и привести в порядок парки, спортплощадки и другие объекты в 23 районах региона.

Правительство области совместно с департаментом развития сельских территорий Минсельхоза РФ сейчас прорабатывает вопрос о включении в программу дополнительных объектов.

Общий объем финансирования на развитие сел в Липецкой области составит 683,9 млн рублей. В администрации региона рассказали, что средства пойдут на строительство корпусов школы в Елецком районе и Лебедяни, улучшение жилищных условий граждан, благоустройство, строительство школы и детсадов, реконструкцию дороги.

В 2021 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 22 региона страны получат 16,5 млрд рублей. В качестве дополнительных средств на эти цели правительство России намерено выделить еще 3,5 млрд рублей.