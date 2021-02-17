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Благоустройство парка начнут на правобережье в Астрахани

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В Астрахани в ближайшие дни начнется ремонт парка в микрорайоне АЦКК. Благоустройство проведут в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Зелёная зона из новых деревьев, кустарников и цветников должна занять не менее половины территории парки, пишет «Астрахань 24». В рамках первого этапа работ будет произведён демонтаж старой поливочной системы и начнётся установка ограждения.

В дальнейшем в центральной части парка будут обустроены прогулочные аллеи (на всех тротуарных дорожках уложат новую плитку), детские и спортивные площадки, зона для занятий воркаутом, а также планируется установить диван-качели с навесом-перголой и наладить уличное освещение.

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