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Джабаров оценил заявление Столтенберга о противодействии России

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении о необходимости противостояния альянса России пытается придать значимости своей должности. Так в среду, 17 февраля, прокомментировал слова генсека НАТО замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Столтенберг — настоящий ястреб, представляет одну из самых небольших стран Европы, я имею в виду Норвегию, а так воюет, как будто всю жизнь на полях сражений провел или он что-то в этом особо понимает», — рассказал Джабаров «РИА Новости».

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По его словам, Столтенберг каждый раз генерирует новые идеи по военному противостоянию России НАТО «в попытках придать значимости своим заявлениям». Сенатор считает, что вместо этого генсеку альянса нужно способствовать снижению напряженности.

«Я думаю, пора остановиться, и, наверное, другие европейские страны-члены НАТО должны об этом подумать», — заключил Джабаров.

Ранее в среду в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны Столтенберг заявил, что военный альянс должен стать площадкой политического диалога всех «единомышленников НАТО» по противодействию России и Китаю.

15 февраля Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он вынесет на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.

На следующий день генсек подчеркнул, что диалог с Россией должен основываться «на силе, на твердости», но также возможно и даже необходимо настраивать взаимодействие с Россией. Противоречий в своем заявлении он не увидел.

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