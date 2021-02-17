Велодорожку обустроят на набережной Яченского водохранилища в Калуге

В Калуге при благоустройстве набережной Яченского водохранилища планируется обустроить велодорожку. Об этом голова города Дмитрий Денисов сообщил в своем отчете 17 февраля.

«В рамках проекта по реконструкции набережной Яченского водохранилища предусмотрено устройство велодорожки, и мы учли устройство дополнительной пешеходной и велосипедной дорожек в районе гребных школ, чтобы спортсмены могли забежать в бор», - цитирует Денисова газета «Весть».

Работы прошлого года по созданию места притяжения на набережной положительно оценил губернатор Владислав Шапша. Также он одобрил реконструкцию, запланированную на этот год.

«Очень важно, что местные власти нашли на это средства. Это не менее значимо, чем реализация глобальных проектов», - заявил глава региона.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что улица Театральная в Калуге полностью станет пешеходной. Улицы Достоевского и Дзержинского, которые ее пересекают, останутся доступны для автомобилей. Городской голова Дмитрий Денисов тогда согласился с тем, что нынешняя пешеходная часть Театральной не справляется с наплывом людей, посещающих ярмарки.