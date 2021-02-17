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Сенатор оценил план Киева перекрыть подачу воды в Крым с помощью дамбы

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Намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды в Крым, является имитацией кропотливой работы. Такое мнение в среду, 17 февраля, выразил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Все это имитация кропотливой работы и вызывает только усмешку. Налицо очередная попытка, прикрывшись Крымом, разворовать бюджетные средства. Мы никаких умных решений в отношении Крыма со стороны властей Украины не ожидаем, особенно в вопросах водоснабжения»,— цитирует его «РИА Новости».

Сенатор указал, что когда на полуострове была засушливая погода, то в Киеве радовались возникшему дефициту воды. Теперь же, по его словам, в Крыму пошли дожди и выпал обильный снег, что весьма опечалило украинскую сторону.

Цеков выразил надежду, что благоприятная погода позволит заполниться водой водохранилищам естественного стока и население полуострова вернется к бесперебойной подаче воды. По его словам, вопрос устойчивого водоснабжения Крыма будет решен.

Ранее в этот же день так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в Таврийске Сергеем Шевченко строительство дамбы для невозможности подачи воды на полуостров. По его словам, существует ряд вопросов по укреплению сооружения.

Однако Кориневич подчеркнул, что позиция представительства является однозначной, согласно ей, в Крым не должна поступать вода.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В свою очередь, президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что первую в России опреснительную установку в республике начнут создавать в 2021 году. Он отметил, что строительство займет приблизительно 14–15 месяцев.

В начале февраля гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко сообщила, что за последние шесть месяцев водохранилищам полуострова удалось перейти от трат воды к ее накоплению. 15 февраля Аксенов заявил, что водоснабжение в Крыму после таяния выпавшего снега должно улучшиться.

Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования.

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