Демонтаж незаконных ларьков стартовал около Крытого рынка в Саратове

В Саратове возле здания Крытого рынка начали демонтировать ларьки, установленные незаконно. Об этом 17 февраля сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По данным издания, за один день рабочие частично снесли половину ларьков. На их месте пока остается строительный мусор.

Остальные палатки уже пусты и готовы к демонтажу. За ходом работ наблюдают торговцы.

Крытый рынок в Саратове является памятником культуры федерального значения. Проект охранной зоны уже утвержден, он получил положительное заключение Минкультуры России. Нормы уже вступили в действие и силу. Согласно им, объектов капстроительства на территории быть не может.

Рядом с рынком также находятся другие объекты культурного наследия, например здание цирка и кинотеатр «Победа».