Отряды археологов и экскурсоводов планируют создать на базе ПсковГУ

На базе Псковского государственного университета намерены создать отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов. Об этом председатель Псковского регионального отделения российских студотрядов Алла Сердцева рассказала в эфире проекта Псковского агентства информации-live 17 февраля.

По ее словам, археологическое направление не ново для российских студотрядов и для Псковской области в частности, однако сейчас его планируется сделать постоянным. Кроме того, рассматривается возможность открытия отряда делопроизводителей, которые летом смогут работать в приемной комиссии, а также отряда экскурсоводов.

«Работа в студенческих отрядах — это добровольное явление. Ребята сами хотят работать и сами выбирают себе направление», — заявила Сердцева.

Спикер отметила, что столкнулась с проблемой нехватки вожатых в лагерях. По этому вопросу Псковское отделение студотрядов уже начало работать с ПсковГУ.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в котором 91% опрошенных школьников заявили, что хотели бы иметь возможность работать во время летних каникул. Среди студентов желающих работать меньше. Получить подработку хотели бы 87% опрошенных, 8% отказались бы от работы, остальные не смогли дать четкого ответа. Также около 70% опрошенных россиян отметили, что хотели бы вступить в студенческий отряд.