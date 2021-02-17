Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Столтенберг призвал сделать НАТО площадкой для противодействия РФ и КНР
Мир
Эрдоган заявил о постепенной отмене ограничений из-за COVID-19
Общество
Россияне увидят свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС
Общество
Ритейлеры заявили о стабилизации ситуации с доставкой еды в Москве
Мир
Джонсон пожелал здоровья госпитализированному супругу Елизаветы II
Экономика
Мантуров заявил о проработке допфинансирования программы льготного автокредитования
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая
Мир
В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы
Экономика
В Минсельхозе спрогнозировали коррекцию цен на картофель в июне

Отряды археологов и экскурсоводов планируют создать на базе ПсковГУ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На базе Псковского государственного университета намерены создать отряды археологов, делопроизводителей и экскурсоводов. Об этом председатель Псковского регионального отделения российских студотрядов Алла Сердцева рассказала в эфире проекта Псковского агентства информации-live 17 февраля.

По ее словам, археологическое направление не ново для российских студотрядов и для Псковской области в частности, однако сейчас его планируется сделать постоянным. Кроме того, рассматривается возможность открытия отряда делопроизводителей, которые летом смогут работать в приемной комиссии, а также отряда экскурсоводов.

«Работа в студенческих отрядах — это добровольное явление. Ребята сами хотят работать и сами выбирают себе направление», — заявила Сердцева.

Спикер отметила, что столкнулась с проблемой нехватки вожатых в лагерях. По этому вопросу Псковское отделение студотрядов уже начало работать с ПсковГУ.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в котором 91% опрошенных школьников заявили, что хотели бы иметь возможность работать во время летних каникул. Среди студентов желающих работать меньше. Получить подработку хотели бы 87% опрошенных, 8% отказались бы от работы, остальные не смогли дать четкого ответа. Также около 70% опрошенных россиян отметили, что хотели бы вступить в студенческий отряд.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021