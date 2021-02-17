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В ассоциации коллекторов оценили введение штрафов за угрозы при взыскании долгов

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В СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) прокомментировали одобрение Госдумой в первом чтении законопроекта о введении штрафов за угрозы при взыскании долгов. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Эльман Мехтиев в среду, 17 февраля.

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Впрочем, уровень просрочки в этом сегменте пока не вызывает опасений экспертов

По его словам, ассоциация поддерживает необходимость установления административной ответственности за нарушение законодательства по защите прав и законных интересов физических лиц в процессе взыскания простроченных задолженностей.

При этом ответственность должна распространяться на всех без исключения кредиторов и лиц, действующих от их имени и (или) в их интересах, включая кредитные организации, отметил Мехтиев.

«На наш взгляд, они были не обосновано выведены из субъектов административной ответственности», — подчеркнул он.

По словам Мехтиева, долги взимают коллекторы, банки и микрофинансовые организации, в связи с чем важно обеспечить единую ответственность для всех. Президент НАПКА подчеркнул, что заемщик, который получает звонки, справедливо хочет быть уверен в соблюдении своих прав. Специалист выразил надежду на позитивное влияние поправки на процесс взыскания долга и отсутствие вариативной судебной практики.

«Однако на текущий момент мы считаем несвоевременным решение по передаче ФССП (Федеральная служба судебных приставов. — Ред.) России полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ в отношении всех участников. Основная причина — несовершенство и противоречия текущего 230-ФЗ, а также отсутствие определений базовых понятий и принципов, что приводит к различному пониманию прав и обязанностей сторон», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что практика применения законов в судах становится различной, и рассмотрение дел и другие процессы, если правила использования положений закона не носят четкого характера, приводит к зависимому положению подконтрольных лиц и увеличивает нагрузку на контролирующий орган и суды. Оспаривание же результатов, как добавил Мехтиев, может увеличить затраты подконтрольных лиц на запуск процедуры обжалования, и нагрузка в судах только увеличится.

Кроме того, важно в дальнейшем продумать последствия предложения Госдумы, учитывая, что лица, контролируемые ФССП, выступают взыскателями в исполнительном производстве, а «сосредоточение в едином органе данных прав ставит в заведомо проигрышное положение рынок».

Ранее в среду стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей за угрозы при взыскании долгов. Согласно документу, кредитные организации смогут быть привлечены к ответственности.

В июне 2020 года в Минюсте сообщили, что сотрудникам коллекторских агентств, кредитных организаций, которые занимаются сбором долгов с граждан, введут индивидуальные идентификационные номера для того, чтобы установить конкретного работника. По сведениям министерства, предлагаемые нормы позволят защитить права граждан от недобросовестных коллекторов.

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