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Парк ученых благоустроят в этом году в микрорайоне Наука в Томске

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В Томске намерены благоустроить парк ученых, расположенный в микрорайоне Наука. Подрядчик на работы уже определен, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, работы будут разбиты на четыре очереди. На первом этапе подрядчик проведет систему освещения, на втором – обустроит тротуары, построит скейтпарк и сцену, пишет РИА «Томск».

В рамках третьего этапа будет обустроено поле для мини-футбола, установлены качели, песочница, детская площадка, столы и навесы для посетителей, а также рукоход с брусьями и шведской стенкой. Четвертая очередь предусматривает озеленительные работы и создание велопарковки.

Стоимость контракта составила 18,4 млн рублей при первоначальной стоимости в 23,5 млн рублей. Выполнить работы подрядчик должен с 1 апреля по 30 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что два новых сквера (в поселке Светлом и на проспекте Фрунзе) и парк в микрорайоне Наука появятся в Томске в 2021 году за счет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма бюджетных затрат на озеленение составит 139 млн рублей.

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