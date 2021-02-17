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Расчистка русла реки Десны начнется в Брянске

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В Брянске расчистят русло реки Десны. В 2020 году, в ходе первого этапа работ, были подготовлены места для складирования донных отложений и смонтированы съезды для спецтехники. На эти цели потратили более 88,2 млн рублей.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология», отмечает NASHBRYANSK.RU. В этом году власти намерены расчистить участок от Бордовичского водозабора до путепровода на Литейной. Его общая протяженность составит 5,7 км.

Напомним, в Тамбовской области утвержден проект расчистки участков русла реки Цны общей протяженностью более 13 км. Планируется поднять более 600 тыс. кубометров донных отложений. Работы будут проводиться в 2022–2024 годах.

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