Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Ритейлеры заявили о стабилизации ситуации с доставкой еды в Москве
Мир
Джонсон пожелал здоровья госпитализированному супругу Елизаветы II
Экономика
Мантуров заявил о проработке допфинансирования программы льготного автокредитования
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая
Мир
В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы
Экономика
В Минсельхозе спрогнозировали коррекцию цен на картофель в июне
Мир
Швейцария смягчит карантинные ограничения с 1 марта
Политика
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Экономика
Иванов рассказал о возможности второго транша субсидий авиакомпаниям

Новый томограф запустили в работу в Конаковской ЦРБ в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Конаковской центральной районной больнице Тверской области запустили в работу новый компьютерный томограф. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пройти обследование на аппарате КТ можно с восьми утра до двух часов дня. В дальнейшем оборудование могут перевести на круглосуточный режим работы, вопрос сейчас прорабатывается, пишут «Тверские ведомости».

Стоимость томографа не называется, однако его приобрели на внебюджетные средства. Кабинет, в котором установили КТ, ранее отремонтировали.

В 2020 году для больниц Тверской области приобрели семь компьютерных томографов. Один из них установлен в Ржевской ЦРБ, но в эксплуатацию пока не введен. В клинике сейчас действуют два других аппарата КТ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021