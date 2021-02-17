Новый томограф запустили в работу в Конаковской ЦРБ в Тверской области

В Конаковской центральной районной больнице Тверской области запустили в работу новый компьютерный томограф. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пройти обследование на аппарате КТ можно с восьми утра до двух часов дня. В дальнейшем оборудование могут перевести на круглосуточный режим работы, вопрос сейчас прорабатывается, пишут «Тверские ведомости».

Стоимость томографа не называется, однако его приобрели на внебюджетные средства. Кабинет, в котором установили КТ, ранее отремонтировали.

В 2020 году для больниц Тверской области приобрели семь компьютерных томографов. Один из них установлен в Ржевской ЦРБ, но в эксплуатацию пока не введен. В клинике сейчас действуют два других аппарата КТ.