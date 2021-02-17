В Госдуме не согласились со сравнением Украины с Габоном

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина на фоне регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Габоне вспомнила фразу экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что «Украина — это Габон».

По словам депутата, Украина уже во многом уступает Габону.

«В то время многие справедливо возражали Саакашвили, что после переворота 2014 года Украина по многим показателям стала уступать Габону, который является динамично развивающейся африканской страной... Сегодня возник еще один повод для того, чтобы оспорить подобное приравнивание Украины к Габону,», — цитирует Панину «РИА Новости».

Парламентарий указала, что в то время как Габон будет использовать российскую вакцину, Украина сама себя лишает доступа к стратегически важному препарату.

Ранее в этот день минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. По данным РФПИ, Габон стал 29-й страной в мире и четвертой на африканском континенте, который одобрил этот препарат. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В феврале медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, согласно которым его эффективность достигла 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Ранее Украина отказалась рассматривать возможность использования российских вакцин от коронавируса. 10 февраля власти Украины запретили регистрировать в стране вакцины российских производителей от коронавирусной инфекции.