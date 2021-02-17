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Грызлов рассказал об ожиданиях от конференции по Донбассу

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Россия надеется, что идея проведения международной конференции по выполнению Минских соглашений будет поддержана международным сообществом. Об этом заявил журналистам российский полпред в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов по итогам заседания группы в среду, 17 февраля.

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Грызлов отметил, что сегодня представители Донбасса предложили провести международную научно-практическую конференцию «О выполнении Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе».

По его словам, в течение шести лет нет ответа на вопрос о том, как Украина планирует разрешить конфликт на юго-востоке страны.

Он заявил, что ситуация на линии соприкосновения остается «крайне сложной», а «власть и командование Вооруженных сил Украины держат курс на дальнейшее обострение».

Он подчеркнул, что «идея конференции, безусловно, важна».

Надеемся, что проведение конференции будет поддержано и в ней примут участие представители государств — членов ООН, международных организаций», — сказал он.

Полпред России в ТКГ добавил, что мероприятие поспособствовало бы «формированию единого понимания сути и содержания духа и буквы Минских соглашений, которые в дальнейшем содействовали бы практическому урегулированию конфликта».

Грызлов отметил, что российская сторона готова содействовать политическому диалогу Украины и Донбасса.

По его словам, 15 февраля на телевидении «состоялся прямой публичный диалог» главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина и главы делегации Киева в ТКГ Леонида Кравчука. Он подчеркнул, что этот разговор подтвердил, что «политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли» и может стать основой «для выхода из тупика, в который завела себя украинская власть».

В среду состоялись очередные переговоры ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе. Из-за пандемии коронавируса они проходят в режиме видеоконференции. Следующее заседание ТКГ запланировано на 3 марта, заявили в МИД ДНР.

В последнее время на Украине усилились сомнения в реализуемости Минских соглашений.

В понедельник, 15 февраля, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сообщил об отсутствии перспектив у Минских договоренностей, отметив, что их выполнение станет актом капитуляции.

По словам министра по делам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, Киев не может выполнять Минские соглашения в действующей редакции. В то же время он согласился с тем, что этот документ остается «единственной базой», существующей для разрешения конфликта.

16 января правительство Украины опубликовало законопроект о переходном периоде для Донбасса. Если регион вернется под контроль Киева, там будет проведена украинизация и люстрация. Также Киев грозит лишить донбассцев избирательных прав, возможности всеобщей амнистии и особого статуса региона.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота на Украине в феврале того же года. Вопрос урегулирования ситуации в регионе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в «нормандском формате». Москва неоднократно призывала Киев исполнить свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей. Однако на Украине всё чаще заявляют о необходимости пересмотреть эти договоренности.

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