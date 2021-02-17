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Тела трех человек обнаружены в частном доме под Калининградом

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Семья из трех человек погибла в частном доме в Калининградской области. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Как уточняется, после изучения тел были выявлены признаки отравления продуктами горения.

«Родителей и сестру обнаружил старший сын, обеспокоенный тем, что родственники с вечера не вышли на связь. По данному факту Гурьевским межрайонным следственным отделом СК по Калининградской области организована доследственная проверка», — говорится на официальном сайте ведомства.

Следователи осмотрели место инцидента и выяснили, что очагом возгорания стала сауна на цокольном этаже дома. Следов насильственной смерти погибших зафиксировано не было, точную причину установят после проведения экспертизы.

В настоящее время СК выясняет причины и обстоятельства произошедшего, процессуальное решение будет озвучено позднее.

Ранее в среду стало известно, что по факту гибели ребенка при пожаре в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной возгорания эксперты называют неосторожное обращение с огнем.

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