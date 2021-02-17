Человек погиб в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

В Ковернинском районе Нижегородской области при столкновении грузовика с легковушкой погиб человек, еще один получил травмы. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла в среду, 17 февраля, на трассе Ковернино–Городец. Водитель легкового ZAZ Sens не справился с управлением, машина выехала на встречку и врезалась в грузовик «ГАЗ».

В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадал водитель грузовика.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее аналитики сервиса «Авто.ру» выяснили, какие автомобили чаще всего попадали в аварии в 2019 и 2020 годах. В исследование попали машины, которые продавались на портале в 2020 году, за исключением редких моделей.

Так, чаще всего в ДТП попадали Audi RS3 и Kia Quoris — по 108 и 102 аварии на 100 автомобилей соответственно, говорится в исследовании.