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Благотворительный показ мод состоится в Тюмени

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В Тюмени 12 марта пройдет благотворительный показ мод «У красоты нет возраста». На подиум выйдут не профессиональные модели, а обычные женщины. В ходе подготовки к мероприятию для участниц проекта организуют мастер-классы по стилю, искусству макияжа, сценическому движению.

Во время показа зрители познакомятся с несколькими коллекциями тюменских дизайнеров и fashion-партнеров, узнают, куда движется мода и какие образы будут особенно актуальны в ближайшее время. Об этом информирует megatyumen.ru.

Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.

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