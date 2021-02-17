В Самаре продуктовый рынок загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м

В Самаре в торговом павильоне на рынке «Ракита» произошел пожар. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Рынок, где произошел пожар, расположен в Кировском районе на Магистральной улице. Общая площадь загоревшегося здания составляет 20 тыс. кв. м.

По информации администрации рынка, в результате ЧП никто не пострадал. В момент возгорания внутри не было людей.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы. К тушению пожара привлечено 46 человек, 15 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального главка МЧС, к месту пожара направлен пожарный поезд.

16 февраля на рынке на улице Качинцев в Волгограде произошел пожар. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. При разборе завалов было найдено тело женщины, которая работала продавцом в одном из павильонов. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.