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В Самаре продуктовый рынок загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м

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В Самаре в торговом павильоне на рынке «Ракита» произошел пожар. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Рынок, где произошел пожар, расположен в Кировском районе на Магистральной улице. Общая площадь загоревшегося здания составляет 20 тыс. кв. м.

По информации администрации рынка, в результате ЧП никто не пострадал. В момент возгорания внутри не было людей.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы. К тушению пожара привлечено 46 человек, 15 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию регионального главка МЧС, к месту пожара направлен пожарный поезд.

16 февраля на рынке на улице Качинцев в Волгограде произошел пожар. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. При разборе завалов было найдено тело женщины, которая работала продавцом в одном из павильонов. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

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