Минюст назвал неисполнимой просьбу ЕСПЧ освободить Навального

Просьба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального заведомо неисполнима за отсутствием правовых оснований. Об этом 17 февраля сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

По его словам, заявление ЕСПЧ по Навальному беспрецедентно и является свидетельством вмешательства в деятельность российской судебной системы.

Кроме того, требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт и ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение, подчеркнул министр.

«В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи», — сказал Чуйченко.

Глава российского Минюста добавил, что решение ЕСПЧ избирательное, политическое и оно осложняет восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы.

Ранее в среду стало известно, что ЕСПЧ призвал Москву «немедленно освободить» Навального, которому 2 февраля суд заменил условные 3,5 года по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше» на реальное заключение в колонии. При этом сторона обвинения указала, что Навальный являлся единственным человеком в стране с двумя условными сроками и каждый раз, несмотря на нарушения, суд шел ему навстречу и не менял меру пресечения.

Кроме того, судья учла срок, который блогер провел под домашним арестом. В итоге в колонии ему придется отбыть только 2 года 8 месяцев.

По словам политолога Максима Ковалева, решение ЕСПЧ — очередной выпад в политической игре против РФ. По его мнению, Навальный в этой ситуации является лишь разменной монетой для западных стран. Политолог считает, что Навальный, когда возвращался из ФРГ в Россию, предполагал, что его ожидают суды и возможный арест.

Блогер вернулся в Москву 17 января и был задержан в Шереметьево. При этом в берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии. Позднее в ФРГ подтвердили, что Навальный находился под защитой спецслужб.