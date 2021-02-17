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Минюст назвал неисполнимой просьбу ЕСПЧ освободить Навального

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Просьба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального заведомо неисполнима за отсутствием правовых оснований. Об этом 17 февраля сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

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По его словам, заявление ЕСПЧ по Навальному беспрецедентно и является свидетельством вмешательства в деятельность российской судебной системы.

Кроме того, требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт и ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение, подчеркнул министр.

«В-третьих, требование заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи», — сказал Чуйченко.

Глава российского Минюста добавил, что решение ЕСПЧ избирательное, политическое и оно осложняет восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы.

Ранее в среду стало известно, что ЕСПЧ призвал Москву «немедленно освободить» Навального, которому 2 февраля суд заменил условные 3,5 года по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше» на реальное заключение в колонии. При этом сторона обвинения указала, что Навальный являлся единственным человеком в стране с двумя условными сроками и каждый раз, несмотря на нарушения, суд шел ему навстречу и не менял меру пресечения.

Кроме того, судья учла срок, который блогер провел под домашним арестом. В итоге в колонии ему придется отбыть только 2 года 8 месяцев.

По словам политолога Максима Ковалева, решение ЕСПЧ — очередной выпад в политической игре против РФ. По его мнению, Навальный в этой ситуации является лишь разменной монетой для западных стран. Политолог считает, что Навальный, когда возвращался из ФРГ в Россию, предполагал, что его ожидают суды и возможный арест.

Блогер вернулся в Москву 17 января и был задержан в Шереметьево. При этом в берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии. Позднее в ФРГ подтвердили, что Навальный находился под защитой спецслужб.

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