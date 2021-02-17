Более 2 т золота и 49 т серебра добыли на Колыме за первый месяц года

В Магаданской области за первый месяц 2021 года удалось добыть более 2,38 т золота и 48,8 т серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличилась на 101,2 кг. А вот добыча серебра снизилась на 2,1 т.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на региональное правительство, драгоценные металлы добывали на рудных месторождениях. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ. Там за январь удалось добыть 1799,9 кг.

Основным серебродобывающим округом стал Омсукчанский округ. На 1 февраля там было добыто 45,2 т серебра.