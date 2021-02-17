Долги по зарплате в Тамбовской области выросли на 5%

Суммарный долг по зарплате в Тамбовской области на 1 февраля составил 67,6 млн рублей. За первый месяц 2021 года он вырос на 5%. Такие данные приводит Росстат. В целом по России регион находится на седьмом месте. В ЦФО по размеру долга Тамбовская область занимает второе место после Подмосковья, где работодатели задолжали своим работникам 82,6 млн рублей.

Самые большие долги по зарплате — 277 млн рублей — накопились в Кемеровской области. Следом идут Ростовская область, Ставропольский край, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край. Нет долгов в 12 регионах страны, в том числе в Липецкой области, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Прокуроры в России за время пандемии коронавируса добились погашения долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей. В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что это данные за неполный 2020 год. Еще одним приоритетным направлением работы была защита прав граждан на получение социальной помощи. За время пандемии прокуроры добились выплат, задержанных или не начисленных медицинским работникам, на общую сумму почти 2 млрд рублей. Таким образом была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медработников.