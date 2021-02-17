Лавинную опасность объявили на Камчатке

На Камчатке объявили предупреждение о лавинной опасности в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

Камчатский региональный противолавинный центр не исключает, что в период с 18 февраля по 20 февраля произойдет самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского районов, Петропавловска-Камчатского, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавинную опасность объявили и на территории Кроноцкого заповедника.

Руководители организаций, которые ведут работы в горах, туристы, спортсмены и охотники должны принять повышенные меры безопасности. Им советуют воздержаться от посещения склонов в ближайшие дни. Родителям рекомендовано следить за тем, где находятся их дети, пишет ИА KamchatkaMedia.

17 февраля сообщалось, что на Сахалине закрыли девять дорог из-за сильных снежных заносов. На них оборудовали пункты обогрева и выставили посты ГИБДД.