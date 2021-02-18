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Назван лучший работодатель среди страховщиков

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Страховой дом ВСК занял первое место по итогам 2020 года в рейтинге российских работодателей по опросам соискателей в сфере «Финансы, страхование, аудит». Ежегодный топ-лист представила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

В опросе приняли участие 31,5 тыс. соискателей, они оценивали работодателей из 18 отраслей. ВСК занял 22-е место в рейтинге без учета профессиональной специфики. Это лучший результат среди крупнейших страховых компаний России, дошедших до финала. Конкуренцию компании составляли 75 работодателей.

Генеральный директор Страхового дома Александр Тарновский отметил, что в компании большое внимание уделяется возможности для сотрудников продвигаться по карьерной лестнице.

«ВСК на протяжении почти 30 лет постоянно инвестирует в обучение и повышение компетенций коллектива. Сотрудники, профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов, записанных в нашей стратегии. И результаты рейтинга показывают, что эта стратегия была выбрана верно», — подчеркнул он.

Со своей стороны директор бренд-центра hh.ru, идеолог рейтинга работодателей России Нина Осовицкая подчеркнула, что в hh.ru оценили желание Страхового дома ВСК впервые принять участие в рейтинге и пройти все три отборочных этапа.

«В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей. Поздравляем Страховой дом ВСК с дебютом и с первым местом в рейтинге работодателей России по опросам соискателей в отрасли «Финансы, страхование, аудит», — сказала она.

Федеральный рейтинг работодателей России является самым масштабным и авторитетным в стране. Его организатором выступает крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года.

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