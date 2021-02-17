Ребенок упал в яму с золой на котельной в ЕАО

Прокуратура Октябрьского района ЕАО начала проверку по факту инцидента с ребенком на территории котельной в селе Пузино. Мальчик упал на площадку с горячей золой и получил термические ожоги. Сейчас он госпитализирован.

Как пишет ИА EAOMedia, несчастный случай произошел днем 15 февраля на территории котельной, принадлежащей сельской школе. Мальчик, проходя мимо котельной, упал на площадку золоудаления и получил травму в виде ожога рук и ног.

Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное, устанавливается степень тяжести причиненного ему вреда.

Прокуроры уже выяснили, что территория котельной не была огорожена, продукты горения хранились на открытой местности, что не отвечает требованиям безопасности и создает условия для беспрепятственного проникновения на объект посторонних, в том числе детей.

Надзорное ведомство устанавливает ответственных за обеспечение безопасности лиц. Виновных привлекут к ответственности.