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Новоселов заявил о готовности вновь участвовать в боях без правил

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Российский боец ММА Максим Новоселов сообщил о готовности вернуться в нелегальные бои без правил. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, в уличных поединках бывали случаи, когда людей убивали.

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«Лично я не убивал, но вообще — да. Были травмы. Не было судейства. Убивали в уличных боях за деньги. Всегда всему виной финансовая составляющая. Ты любые действия выполняешь ради денег, славы. Слава, соответственно, тоже приносит тебе деньги», — отметил боец в ходе интервью.

Новоселов подчеркнул, что в его мире есть место как приключениям, так и войне. При этом спортсмен готов отвечать за свои поступки, если в результате встреча подобного формата закончится смертью оппонента.

«Я могу совершать самостоятельные поступки. Понимаю, что я могу понести за них либо наказание, либо смерть», — заключил Новоселов.

Ранее в феврале самбист раскрыл подробности своего участия в подпольных поединках среди заключенных в колонии. По его словам, среди заключенных ценится ум и сила противника.

47-летнего Новоселова в России также называют Медведем-шатуном. Ранее он служил в Нагорном Карабахе военным инструктором, а после возвращения в Россию начал принимать участие в подпольных боях без правил. Был два раза осужден по обвинению в убийстве и в покровительстве наркобизнесу, организовал для заключенных помещения для тренировок и оборудовали их самодельными тренажерами.

Сейчас Максим Новоселов готовится к бою с бывшим игроком в американский футбол, обладателем титула «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

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