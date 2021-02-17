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Боец Новоселов рассказал о своем криминальном прошлом

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Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов по прозвищу Безумный Макс в среду, 17 февраля, рассказал телеканалу РЕН ТВ о своем криминальном прошлом.

Так, по его словам, он никогда не приходил в криминал, а всегда был в нем, так как «было такое время» и это не считалось чем-то зазорным. При этом он подчеркнул, что пошел заниматься спортом, в частности самбо и дзюдо, чтобы не бояться различных ситуаций на улице, а не для того, чтобы стать чемпионом.

Новоселов признался, что ему приходилось стрелять в людей, а виной всему были деньги.

«Деньги. А, собственно, ради чего? Не ради каких-то убеждений, не ради хулиганских побуждений. Это всё отголоски той эпохи, я не выгораживаю себя, но на тот момент другого пути развития я просто не видел», — сказал он.

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В то же время он подчеркнул, что на так называемых бандитских стрелках, которые, по его словам, все были однотипные, выразительный взгляд порой значил больше, чем оружие. Если в уличных боях и убивали, то опять же за деньги или какой-то другой финансовой составляющей, отметил Новоселов, подчеркнув, что сам никогда этого не делал.

Новоселов, отвечая на вопрос, понесли ли люди из его криминального прошлого наказание за свои поступки, заявил, что 95% тех, с кем он начинал свою преступную деятельность, уже погибли.

«И деньги у них были, и слава, и сила, и независимость, но их нет уже в живых. Отчасти я даже благодарен за то, что понес наказание», — отметил боец.

Как рассказал Новоселов, проведенный в заключении срок в 14 лет по обвинению в убийстве помог ему переоценить ценности в жизни. Спортсмен отметил, что стал проще относиться ко всему.

Говоря о времени, проведенном в колонии, Новоселов рассказал, что там всегда были драки и потасовки, причем совершенно неважно, сколько у тебя денег и кем ты был, а важно только, кто ты есть и как себя ведешь, умеешь ли отвечать за свои слова.

В то же время спортсмену удалось обзавестись в тюрьме друзьями. При этом Новоселов подчеркнул, что речь идет не о знакомстве бандита с бандитом, а о людях с общими интересами в спорте и активном образе жизни. Вся его компания на данный момент — это те люди, которые были с ним в заключении и продолжили общение после освобождения, отметил он.

В заключении он также участвовал в подпольных боях, но, как отметил боец, там таким способом просто решались вопросы. Но в целом в колонии любой конфликт запрещен и бои не дадут провести.

Отвечая на вопрос о людях, перед которыми ему было бы стыдно за причиненную боль, Новоселов упомянул своих родителей.

«Не скажу, что боль причинил, но какие-то страдания, да, конечно. Всегда родители страдают, переживают за тебя, ты для них всегда ребенок», — отметил Новоселов.

Когда в ходе интервью речь зашла о плане на предстоящий бой с бывшим игроком в американский футбол, обладателем титула «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым Новоселов отметил, что у него он самый простой — это выйти, драться и победить.

Поединок пройдет 20 февраля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В ходе турнира также встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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