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Празднование юбилея Достоевского обсудили в Омске

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В Омске прошло заседание оргкомитета по празднованию 200-летия Федора Михайловича Достоевского. Одним из главных событий станет театральный фестиваль «Золотая маска», который пройдет с 22 мая по 7 июня. Творчеству Ф.М. Достоевского будет посвящена специальная программа фестиваля.

Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск» пройдет в ноябре на сцене «Галерки». Его программу составят спектакли по произведениям классика. Кроме этого в течение года планируется показ новых и действующих театральных постановок по мотивам произведений Достоевского, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В ноябре планируется установить информационный памятный знак на месте сохранившегося фундамента предполагаемой казармы Омского крепостного острога, в котором писатель отбывал свое заключение.

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