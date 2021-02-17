Празднование юбилея Достоевского обсудили в Омске

В Омске прошло заседание оргкомитета по празднованию 200-летия Федора Михайловича Достоевского. Одним из главных событий станет театральный фестиваль «Золотая маска», который пройдет с 22 мая по 7 июня. Творчеству Ф.М. Достоевского будет посвящена специальная программа фестиваля.

Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск» пройдет в ноябре на сцене «Галерки». Его программу составят спектакли по произведениям классика. Кроме этого в течение года планируется показ новых и действующих театральных постановок по мотивам произведений Достоевского, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

В ноябре планируется установить информационный памятный знак на месте сохранившегося фундамента предполагаемой казармы Омского крепостного острога, в котором писатель отбывал свое заключение.