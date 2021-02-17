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Два российских Су-27 вылетали на перехват французской группы самолетов

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Российские истребители Су-27 вылетали на перехват группы военных самолетов Франции над Черным морем. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Отмечается, что над нейтральными водами Черного моря радиолокационными станциями были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к российской государственной границе. Два истребителя Су-27 были направлены на опознавание целей и недопущение нарушения границы.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации «Мираж-2000» и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

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Ранее эксперты британского журнала Flight International составили рейтинг наиболее популярных в мире образцов боевой авиатехники, в который вошли четыре российских самолета.Так, второе место в списке занял истребитель семейства Су-27/30.

Отмечается, что более тысячи этих машин состоят в строю военно-воздушных сил (ВВС) всех стран мира, что составляет 7% от общемирового парка боевых самолетов.

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