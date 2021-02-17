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Матвиенко опровергла слухи о своей пенсии в 450 тыс. рублей

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла недостоверную информацию о том, что ее пенсия якобы составляет 450 тыс. рублей. По словам Матвиенко, она получает 25 тыс. рублей при наличии 50-летнего стажа работы.

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Сенатор напомнила, что ее декларация доступна и в ней указан размер получаемой пенсионной выплаты.

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов…У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — указала она на заседании Совфеда.

Матвиенко призвала задуматься о том, как бороться с распространением подобных слухов, которые дискредитируют людей.

13 февраля эксперты рассказали о способе повысить пенсии без увеличения налогов. Так, по мнению специалистов, повышению пенсий может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, они должны меняться в соответствии с ситуацией в экономике.

В настоящее время взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника, 6% из них идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — это индивидуальный тариф, учитывающийся на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

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