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Ритейлеры заявили о стабилизации ситуации с доставкой еды в Москве

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Торговые сети нормализовали ситуацию с поставками продуктов в магазины и их доставкой потребителям в Москве, где с 11 февраля выпадали рекордные осадки. Об этом заявили ТАСС в «Сбермаркете», которые осуществляли доставку из «Ленты», «Ашана», «Азбуки вкуса», Billa, Metro и других сетей, а также в X5 Retail Group и «Магните» в среду, 17 февраля.

«В связи с тяжелыми погодными условиями в пятницу–воскресенье мы испытывали некоторые трудности», — сказали в «Сбермаркете».

Отмечается, что из-за снегопада по улицам было сложно ходить обычным людям, «не говоря уже о доставке заказов». В субботу из-за этого порядка 10% заказов в столице было доставлено не вовремя.

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«Начиная с воскресенья мы нормализовали сроки и условия доставки при высоком спросе и сложных погодных условиях. Сейчас клиенты в Москве могут оформить заказ и получить его в тот же день в среднем через 3–4 часа при доставке из гипермаркетов или же от 20 минут при формате быстрой доставки. Это соответствует нашим обычным показателям», — уточнил ритейлер.

Во «Вкусвилле» рассказали, что для стабилизации ситуации с задержками заказов увеличили штат курьеров, переводили заказы на пеших курьеров, а также ввели минимальную сумму, которая зависела от магазина и его загруженности. В компании заверили, что в настоящее время ситуация под контролем. Могут быть задержки по времени, но это скорее частные случаи.

В X5 Retail Group, которая управляет «Перекрестком», «Каруселью» и «Пятерочкой», сообщили, что сложности с доставкой продуктов в магазины были точечными и коснулись доставки части еды с коротким сроком годности, которая поставляется в магазины ежедневно. Однако сейчас ситуация стабильная, поставки производятся в штатном режиме.

В «Магните» в данное время тоже не видят проблем с поставками товаров потребителям.

Мощный снегопад обрушился на Москву 12 февраля и шел несколько дней. Всего за двое суток в столичном регионе выпало 87% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице к 14 февраля достигла 59 см, в области — 72 см, что в полтора-два раза превысило норму.

По данным дептранса, за три дня снегопадов экипажи ЦОДД отбуксировали порядка 1 тыс. автомобилей, в основном это грузовики.

Интернет-пользователи жаловались на проблемы с доставкой еды и поставками продуктов в магазины. Непогода вынудила сервисы доставки тестировать новые форматы работы. Например, сервис доставки здоровой еды Grow Food развозил заказы на снегоходах.

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