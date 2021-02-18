Цветущая липа: чем грозит покупка справки у наркологов

В Свердловской области завели уголовное дело на психиатра-нарколога, который полтора года выдавал справки о медицинском освидетельствовании пьяным сотрудникам промышленного предприятия. И такие случаи совсем не редкость: в конце января в аналогичную историю попала врач из Оренбургской области, против нее также было возбуждено уголовное дело. По словам специалистов, сейчас нет никаких проблем с тем, чтобы получить справки законным путем, однако в стране по-прежнему существуют учреждения, чья незаконная деятельность порой заканчивается настоящими трагедиями. Почему покупка поддельных справок может плохо закончиться не только для врачей, но и для пациентов — в материале «Известий».

Плата за «липу»

В Свердловской области завели уголовное дело на психиатра-нарколога, бывшего заведующего наркологическим отделением местной больницы. По данным следователей, врач полтора года выдавал фальшивые документы нетрезвым сотрудникам промышленного предприятия.

— Деньги передавались заведующему наркологическим отделением за предоставление им подложных актов медицинского освидетельствования, из которых следовало, что у обращавшихся к врачу граждан не было установлено состояние опьянения, — сообщили в региональном Следственном комитете.

За поддельные справки, по данным следователей, врач получал в общей сложности от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Таким образом рабочие пытались избежать штрафов и выговоров, отправляясь на работу в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, справки сотрудники предприятия делали через общего знакомого, которого сейчас привлекли к ответственности как пособника.

Цветущая липа4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Врачу же теперь грозит наказание сразу по двум статьям УК РФ: ч. 2 и ч. 3 ст. 290 («Получение взятки») и ч. 1 ст. 292 («Служебный подлог»). Обвинение насчитало 19 эпизодов преступления. Дело уже передали в суд.

Совсем недавно похожая история произошла и в Оренбургской области. Там прокуратура Тоцкого района выдвинула обвинения против психиатра-нарколога Бузулукского наркологического диспансера. Как выяснили следователи, она брала от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей за медицинские заключения об отсутствии противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. При этом водителей медик даже не осматривала.

Оплата за услуги происходила через посредников либо с помощью перевода на личную карту. Врача из диспансера уволили. Кроме того, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд. Прокуратура также намерена обратиться в суд с еще одним исковым заявлением — о признании недействительными незаконно полученных водительских прав.

Истории с последствиями

На сегодняшний день подобного рода справки могут понадобиться во множестве случаев — от получения водительского удостоверения до оформления доверенности или завещания. Если у человека нет психического расстройства, которое запрещает управлять транспортным средством или занимать определенные должности по работе или он не является наркозависимым, у него нет признаков употребления алкоголя или наркотиков, то у него в принципе не может быть проблем с получением необходимой справки законным путем, подчеркнул в разговоре с «Известиями» врач-нарколог Марат Сараев. Любой человек может спокойно прийти в государственное учреждение и получить эти справки, напоминает специалист.

Цветущая липа2 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Конечно, как правило, эти услуги в госучреждениях платные — на медкомиссию по работе, для получения оружия, для водительских прав. То есть в любом случае человеку придется заплатить, но при этом он проходит комиссию, врачи заводят медицинскую документацию. Кроме того, в государственном учреждении работа врачей регулярно проверяется, — отметил он. — Что касается других историй, разделим их условно на две части: первые — это частные учреждения, которые имеют официальную лицензию на то, чтобы такую медкомиссию проводить и выдавать справки. И есть учреждения, которые вообще не имеют права выдавать подобные справки, но тем не менее выдают. Последнее — точно криминал, но вот из первой категории есть те, которые грешат тем, что без осмотра могут выдать справку или не совсем досконально проверить человека, в общем, они пропускают определенные проблемы, которые потом могут вылиться в резонансные истории.

И, к сожалению, за некоторыми громкими историями и правда стоят халатные действия врачей. Буквально на этой неделе лишился лицензии медцентр «Эксперт». Именно это учреждение выдало справку для получения разрешения на охотничье оружие юноше Даниле Монахову, который в октябре прошлого года убил трех человек в Борском районе и затем покончил с собой.

В надзорном органе решили, что медицинское освидетельствование Монахова в июле прошлого года было проведено формально. Кроме того, ранее в преступной халатности был обвинен и проводивший освидетельствование врач-психиатр Виталий Балуев.

Лучше отказаться

Довольно часто пациенты говорят, что работодатели требуют у них справку от нарколога о лечении или, например, факте кодирования, отметил в разговоре с «Известиями» психиатр-нарколог Александр Огородников.

— Но все эти требования, честно говоря, незаконны, — отмечает он. — Работодатель не имеет права запрашивать документацию, которая является персональными данными пациента . Это, конечно, право пациента показать эту справку, но вместе с этим он имеет право и не предоставлять работодателю такой документ.

Цветущая липа3 Фото: РИА Новости/Руслан Вахаев

В то же время, по словам Огородникова, нередко бывают случаи, когда пациенты просят выдать им справки без самого лечения, но делать этого точно не стоит:

— Существует ряд пациентов, которые хотят получить такую справку, чтобы доказать, что они теперь ведут трезвый образ жизни. И они иногда говорят, что само лечение им не нужно, а нужна лишь справка. Я в таких случаях приглашаю пациентов на консультацию, и некоторые соглашаются, что им нужна не справка, а все-таки лечение. Но делать выписку справки без лечения я отказываюсь и советую так же поступать и другим.

Ответственность за использование

Впрочем, ответственность за фальшивые справки может грозить не только психиатрам и наркологам. Пару месяцев назад в этом убедился житель Липецкой области, который попытался получить права с поддельной медсправкой. Как было установлено следствием, у мужчины истекал срок водительского удостоверения. Чтобы его заменить, он использовал поддельное медицинское заключение. Кроме того, он же предложил сотруднику полиции, проводившему проверку по данному факту, взятку в размере 10 тыс. рублей, чтобы тот закрыл глаза на подделку. В итоге действия предприимчивого автомобилиста квалифицировали сразу по двум статьям — по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного официального документа») и ч. 1 ст. 291УК РФ («Дача взятки») .

Цветущая липа1 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Само обладание поддельной справкой или ее хранение не образует никакого правонарушения, а вот использование этого документа, причем если лицо знает, что документ поддельный, может грозить как административной, так и уголовной ответственностью, объяснил «Известиям» адвокат Алексей Токарев.

— Это зависит от того, на что было направлено использование этого документа, то есть какое будет приобретено право за счет него. Если, к примеру, это право на хранение оружия, то это уголовная ответственность. А если это, например, управление транспортным средством, то может быть и административное правонарушение, — заключил он.