Диетолог назвала продукты для здоровья сердца и сосудов

Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, в ежедневном рационе человека должны присутствовать блюда, богатые ненасыщенными жирными кислотами. Об этом в среду, 17 февраля, рассказала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По словам эксперта, лучшим источником этих веществ являются авокадо, рыба, оливковое масло и орехи.

«В ежедневный рацион должны обязательно поступать продукты, которые богаты омега-3 и полиненасыщенными жирными кислотами. Это, например, рыба сегодня, завтра это может быть салат с оливковым маслом и с помидорами, которые являются антиоксидантами, на следующий день это может быть хлебец с авокадо. А также орехи», — сказала Писарева в беседе с телеканалом «Звезда».

Также для здоровья сердца важно получать достаточное количество витамина K, который улучшает проходимость сосудов и их эластичность. Большое количество этого витамина содержится в зелени. Сердечную мышцу поддержит и включение в рацион ягод и помидоров, богатых антиоксидантами.

Накануне диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, что побороть тягу к сладкому можно путем налаживания питьевого режима.

По ее словам, важно пить много воды и не заставлять себя находиться в состоянии голода на протяжении долгого времени, сообщается на сайте kp.ru. Это только усугубляет ситуацию и вызывает желание съесть сахаросодержащий продукт.